PPKM Level 1, Penumpang Kereta di Stasiun Blitar Meningkat 81 Persen

jatim.jpnn.com, BLITAR - Jumlah penumpang kereta api Stasiun Blitar meningkat hingga 81 persen seiring pelaksanaan uji coba new normal PPKM level 1 Kota Patria.

Kepala Stasiun Blitar, Suyoto menerangkan sebelum uji coba new normal, jumlah penumpang KA lokal di tempatnya berkisar 200-an orang, sementar pelaku perjalanan jarak jauh sekitar 80 orang saja.

Angka tersebut mulai meningkat signifikan setelah Kota Blitar menerapkan uji coba new normal. Penumpang KA lokal rata-rata per mencapai 500 orang per hari. Sedang jumlah penumpang jarak jauh sekitar 110 orang.

“Sudah ada peningkatan penumpang di Stasiun Blitar, meski belum normal seperti biasa. Namun sudah naik 81 persen,” kata Suyoto, mengutip laman pemkot setempat.

Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Ixfan Hendriwintoko mengungkapkan selama periode 1-11 September 2021, pihaknya telah mengangkut 8.292 penumpang. Sementara periode Oktober 2021, jumlahnya meningkat menjadi 43.373 penumpang.

Ixfan menerangkan selama uji coba new normal PPKM Level 1 Jawa-Bali, PT KAI tetap menerapkan prokes secara ketat sesuai SE Kemenhub 69/2021.

Ketentuan itu, di antaranya, penumpang KA lokal dan jarak jauh wajib menunjukan sertifikat vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif tes swab PCR maxsimal 2x24 jam atau rapid antigen maksimal 1x24 jam sebelum jadwal keberangkatan.

“PT KAI juga menyediakan rapid test antigen di stasiun dan Pihak staisun telah menurunkan tarif tersebut menjadi Rp. 45.000 yang semula Rp. 85.000” jelas Ixfan.