Film ini Cetak Sejarah di Panggung Internasional, Hadiah Spesial untuk HUT RI Ke-76

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, kabar baik datang dari industri perfilman Indonesia.

Film gubahan Edwin “Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash” didapuk sebagai pemenang kompetisi internasional Concorso Internazionale yang digelar oleh Locarno International Film Festival 2021.

Film dengan judul Indonesianya “Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas” tersebut membawa pulang Golden Leopard, hadiah utama dari sesi kompetisi internasional tersebut.

Penghargaan tersebut sekaligus mengantar Edwin sebagai orang Indonesia pertama yang berhasil membawa Golden Leopard.

Seperti diketahui, Locarno Film Festival merupakan ajang film tahunan yang digelar setiap Agustus di Locarno, Swiss. Di pagelaran ini, para pemangku industri film dunia berkumpul.

Dikatakan bagi industri film Amerika, festival Locarno dianggap sebagai salah satu tolak ukur sebuah film untuk masuk Oscar.

Film-film dari sutradara sekaliber macam Quentin Tarantino, Kiyoshi Kurosawa, Spike Lee, Ken Loach sampai Paul Greengrass pernah diputar di festival tersebut.

"Harapanny, penghargaan Golden Leopard ini semacam vaksin, booster, atau vitamin yang akan menguatkan film bangsa Indonesia," kata Edwin.