Berikut Daftar Harga Sayuran dan Bumbu Dapur di Jember Jelang Musim Hujan,Jelang Musim Hujan,

jatim.jpnn.com, JEMBER - Harga sayur-mayur dan bumbu dapur di beberapa pasar tradisional Jember, Jawa Timur masih berfluktuasi menjelang musim hujan.

"Harga sayuran dan bumbu dapur fluktuatif beberapa pekan terakhir," kata Samik, salah seorang pedagang di Pasar Tanjung, Kamis (12/8).

Harga tomat yang sempat meroket hingga Rp 20 ribu per kilogram, berangsur-angsur turun menjadi Rp 16 ribu saja. Sedangkan, kentang dari Rp 12 ribu naik jadi Rp 14 ribu per kilo.

Baca Juga: Pemprov Jatim Sediakan Oksigen Gratis di Jember

Harga cabai rawit pun naik-turun. Sepekan lalu, seharga Rp 26 ribu per kg. Awal minggu ini, turun jadi Rp 19 ribu per kilogram. Terbaru per 12 Agustus ini naik kembali, Rp 20 ribu per kilo.

"Harga cabai merah besar sekarang berangsur-angsur turun menjadi Rp 12 ribu per kilogram karena pasokan dari petani melimpah imbas panen," ujar Samik.

Dia menerangkan harga bumbu dapur seperti bawang merah maupun putih pun masih belum stabil seiring dinamika pasokan dan permintaan selama beberapa pekan terakhir.

"Harga bawang merah Rp 30 ribu per kilogram. Sedang bawang putih Rp 22 ribu per kilo. Alhamdulillah, pasokan dari pedagang besar lancar," tutur dia.

Kasi Pengembangan Usaha dan Promosi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jember, Eko Wahyu Septantono menuturkan harga sayur-mayur serta bumbu dapur sangat bergantung pada pasokan.