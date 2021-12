Industri Kelapa Sawit Diklaim Mampu Kurangi Tingkat Kemiskinan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Petani milenial kelapa sawit, Djono A Burhan mengatakan, Indonesia memiliki 6,72 juta hektar lahan kelapa sawit. Adapun 2,6 juta hektare di antaranya dimiliki oleh petani.

Hal tersebut disampaikan Djono lewat webinar series kedua yang diadakan oleh Proud To Be Sustainable dan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC ).

"Industri tersebut pun memengaruhi penurunan tingkat kemiskinan di pedesaan. Desa-desa yang memiliki lahan kelapa sawit, agroekonominya mulai tumbuh," ujar Djono, Jumat (17/12).

Dia menjelaskan dampak pengembangan perkebunan kelapa sawit, antara lain, mengembangkan sektor pertanian, meningkatkan pendidikan, dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Selain itu, perkebunan kelapa sawit menumbuhkan pusat ekonomi baru di pedesaan, hingga mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat di perkotaan dengan harga terjangkau.

"Sabun atau produk lainnya yang mengandung gliserol itu didapatkan dari kelapa sawit. Jadi, bukan hanya berimbas pada ekonomi pedesaan, melainkan juga perkotaan," terangnya.

Untuk itu, dia mengajak kalangan milenial untuk memanfaatkan teknologi untuk turut serta memperbaiki sistem administrasi demi meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk memperkuat hilirisasi. Upaya hilirisasi itu berkaitan dengan industri ekspor kelapa sawit mentah (CPO) yang akan diolah menjadi produk turunan.