Pro Rakyat, Ganjar-Mahfud Dapat Dukungan dari Sukarelawan Jatim Beragam

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Puluhan muda-mudi dari 38 kabupaten/kota se Jawa Timur yang tergabung dalam Jatim Beragam mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Deklarasi yang digelar di Palacio Surabaya itu juga menyosialisasikan visi dan misi Ganjar-Mahfud dan strategi kampanye micro targeting.

Ketua Jatim Beragam Bobby Tanaya Gunawan mengatakan dukungan yang diberikan ke Ganjar-Mahfud bukan tanpa alasan. Mereka menilai, sosok Ganjar-Mahfud memiliki program yang paling pro dengan rakyat.

“Mereka punya track record jelas. Beliau-beliau ini adalah pemimpin yang lahir dari rahim rakyat, kemudian program-programnya berpihak kepada rakyat seperti internet gratis untuk anak sekolah, satu puskesmas untuk satu desa, kemudian KTP sakti,” kata Bobby, Selasa (27/12).

Selain itu, Ganjar-Mahfud adalah tokoh yang cerdas namun tidak membodohi rakyat.

“Jadi, harapan kami disini all out all in untuk pak Ganjar Mahfud. Bagaimanapun beliau pilihan semua golongan,” tuturnya.

Deklarasi ini juga diiringi dengan pelepasan tiga merpati putih. Alasannya karena merpati putih melambangkan ketulusan kerelaan sukarelawan untuk mendukung Ganjar dan Mahfud di pilpres nanti.

“Kenapa tiga ekor karena nomor urut Pak Ganjar Mahfud adalah tiga dan tiga adalah simbol ketaatan kita terhadap tuhan, hukum, dan kesetiaan terhadap rakyat,” ucapnya.