Mulai Besok, Surabaya Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Bulu Tangkis Internasional

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Surabaya bakal menjadi tuan rumah kejuaraan bulu tangkis internasional bertajuk "Xpora International Challenge 2023".

Ketua panitia pelaksana, Armand Darmadji menjelaskan kejuaran tersebut digelar di JX Internasional pada 17-22 Oktober 2023.

Dia mengharapkan acara yang dimulai besok itu berjalan sukses, terlebih Surabaya memiliki atmosfer kuat dan dikenal sebagai gudangnya pebulu tangkis hebat.



"Semoga dari kejuaraan itu juga akan lahir pemain-pemain hebat untuk mengharumkan nama Indonesia di masa mendatang," ujar Armand dalam keterangannya di Surabaya, Senin (16/10).



"Turnamen ini menyediakan total hadiah 25 ribu dolar AS atau sekitar Rp390 juta," katanya.



Arman memerinci peserta berjumlah 183 pemain dari 11 negara, yaitu, Australia, Prancis, India, Jepang (31 atlet), Korea (22 atlet), Malaysia (40 atlet), Sri Lanka, Thailand (20 atlet), Chinese Taipei (23 atlet), AS, dan tuan rumah Indonesia yang menerjunkan 66 pemain.



"Dari 66 pemain Indonesia, 48 di antaranya pemain Pelatnas Cipayung dan 18 non-pelatnas," ucapnya.

Dari pemain pelatnas, ada Jason Christ Alexander, Tegar Sulistio, Yohanes Saut Marcellyno, Rahmat Hidayat/Muhammad Rayhan Nur Fadillah, Jesita Putri Miantoro/Febi Setyaningrum, dan Ester Nurumi Tri Wardoyo.



Selain itu, lanjutnya, terdapat para pemain junior yang pekan sebelumnya sempat membela Skuad Garuda Muda pada ajang World Junior Championship (WJC) di Spokane, Washington, AS.



"Bisa disebut ada nama Chiara Marvella Handoyo (runner up tunggal putri), Priskila Venus Elsadai (perunggu ganda campuran), Mutiara Ayu Puspitasari," ujarnya.



Tak hanya itu, turnamen level international challenge ini juga menyediakan poin ranking BWF.



"Juara dalam kejuaraan ini mendapat 4.000 poin, runner up (3.400), semifinalis (2.800), 8 besar (2.200), 16 besar (1.520), 32 besar (920)," tuturnya.(antara/faz/jpnn)