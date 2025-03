Pecah Antrean, National Hospital Kini Punya Layanan Self Payment Counter

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tingginya permintaan konsumen akan kecepatan layanan membuat National Hospital Surabaya terus berbenah. Untuk menjawab hal itu, rumah sakit tersebut meluncurkan layanan self payment counter.

Layanan itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pembayaran dan salah satu cara mengikuti perkembangan zaman yang semakin cepat.

CEO National Hospital Ang Hoey Tiong mengatakan layanan terbaru ini merupakan bentuk komitmen sakit untuk terus berinovasi, memberikan pelayanan yang lebih simpel, dan sesuai dengan tema rumah sakit, yakni Seamless National Hospital.

Baca Juga: Dukung Nol Emisi Pada 2060 National Hospital Bangun EV Station

"National Hospital meluncurkan self payment counter yang akan menghadirkan pengalaman yang lebih praktis dan efisien bagi pasien,” kata Ang Hoey Tiong seusai peluncuran self payment counter di RS setempat, Selasa (11/3).

Peluncuran layanan itu bersamaan dengan pencapaian penting bagi National Hospital yang berhasil meraih dua penghargaan prestisius dari Global Health Asia Pacific.

“Bulan lalu kami mendapatkan award dari Global Health Asia Pacific, yaitu sebagai salah satu memiliki Center of Excellence Brand and Spine dan yang kedua adalah kita Best Hospital untuk Best Value Hospital di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Manager IT National Hospital Yohanes menjelaskan layanan self payment counter hadir untuk menjawab masalah antrian panjang yang sering terjadi dalam proses pembayaran.

Dengan adanya mesin kios, pasien kini dapat mengurangi waktu tunggu dan melakukan proses check-in serta pembayaran secara mandiri.