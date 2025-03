Pemprov Jatim Siapkan 230 Bus untuk Mudik Gratis 2025, Inilah Rincian Rutenya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Perhubungan Jawa Timur menyiapkan 230 armada bus untuk pelaksanaan mudik gratis tahun 2025. Rinciannya 100 bus angkutan kota dalam provinsi (AKDP) dan 120 bus antarkota antarprovinsi (AKAP).

Kepala Dishub Jatim Nyono menjelaskan rencananya mudik gratis akan dilaksankan pada akhir Maret 2025. Pendaftaran mudik AKDP dibuka secara online pada 10-15 maret dengan kuota sebanyak 1.600 kursi.

Adapun pendaftaran secara offline dapat dilakukan di kantor Dishub Jatim Jalan Ahmad Yani 268 Surabaya pada 16 Maret 2025 sampai tiket habis. Jumlah kuota 2.400 kursi.

Mudik gratis AKDP rencananya akan diberangkatkan pada 29 Maret 2025. Rutenya adalah Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk, Magetan, Madiun, Ponorogo, Ngawi, Banyuwangi via Jember.

Kemudian Banyuwangi via Situbondo, Jember, Tuban, Sumenep, Bojonegoro, Blitar via Pare, Blitar via Malang, Pacitan dan Bondowoso.

“Tanggal 29 Maret, mudik gratis dari Kantor Dishub Jatim. Rencananya ada kuota 100 bus, dengan tujuan kabupaten/kota di Jatim. Nanti InsyaAllah akan dilepas oleh Bu Gubernur Jatim,” ucapnya.

Pendaftaran mudik AKAP dilakukan pada 28 Maret 2025. Keberangkatan dari Jakarta. Dengan tujuan Pamekasan-Sumenep, Ngawi-Maospati-Madiun-Ponorogo, Pacitan, Bojonegoro-Tuban-Lamongan-Gresik, Kediri-Tulungagung, Nganjuk-Jombang, Mojokerto-Surabaya-Malang, dan Lumajang-Jember-Banyuwangi.

“Untuk 28 Maret jadwal mudik gratisnya dari Jakarta dengan tujuan kabupaten/kota di Jawa Timur,” katanya.