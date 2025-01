SMAMX Surabaya Makin Mendunia, Kepsek Raih Penghargaan Internasional di Malaysia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Capaian luar biasa diraih oleh Kepala SMA Muhammadiyah X Surabaya (SMAMX) Salim Bahsiry yang baru saja meraih penghargaan Young Principal of the Year dalam ajang World School Summit 2025 di Help University, Kuala Lumpur, Malaysia pada 18 Januari 2025.

Penghargaan itu menjadi bukti bahwa inovasi pendidikan yang diterapkan di SMAMX mendapat perhatian di tingkat internasional.

Sebagai sekolah unggulan Muhammadiyah di Jatim, SMAMX dikenal dengan konsep pendidikan keberbakatan dan inklusif yang fokus pada pengembangan potensi individu setiap siswa.

Tidak seperti kebanyakan sekolah yang menitikberatkan pada akademik atau nonakademik saja, SMAMX memberikan ruang bagi setiap siswa untuk berkembang sesuai potensi dan tantangan mereka masing-masing.

"Pendidikan di SMAMX ini dipandang unik oleh penyelenggara World School Summit karena kami tidak hanya mengejar target akademik, tetapi membantu siswa menemukan dan mengembangkan potensinya sebagai individu," ujar Salim, Rabu (29/1).

Sebagai kepala sekolah muda, Salim memanfaatkan penghargaan ini untuk memperluas jaringan kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri, yakni dengan Help University Malaysia, Universiti Sains Islam Malaysia, dan National University of Singapore

Kolaborasi itu diwujudkan dalam program kelas akselerasi, yang memungkinkan siswa menyelesaikan pendidikan SMA dalam waktu dua tahun dan langsung melanjutkan ke perguruan tinggi.

Program tersebut dijadwalkan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025/2026.