Cawali Kota Batu Gumelar Jadi Sasaran Roasting Para Komika, Dikritik Pedas Senang

jatim.jpnn.com, BATU - Calon Wali Kota Batu Firhando Gumelar menjadi sasaran roasting oleh beberapa komika ternama, yakni Bobby Darwin, Wawan Saktiawan, Dewangga, dan Gilang Herlambang, di Chatten Coffe pada Sabtu (21/9).

Para komika mengangkat beberapa isu, seperti jumlah pengikut instagram, ambisinya menjadi wali kota serta visi, misi dan program-program yang diusung.

Wawan Saktiawan menyinggung jumlah pengikut Instagram Gumelar yang hanya 2.000 orang, dibandingkan dengan pengikutnya yang mencapai 20.000. Namun, tetap kalah ketika maju menjadi calon legislatif.

"Sama aku ae kalah followers, sini-sini tak kasih tahu. viral-o dulu ae baru maju. Kecuali kamu punya program yang out of the box begitu loh, Gum. Jadi, masyarakat langsung pilih kami. Misal e ide mau, memperluas Songgoriti sampai Dinoyo,” kata Wawan.

Komika lainnya Bobby Darwin menilai, jika acara yang digagas seperti ini sangat bagus untuk para politikus, apalagi di setiap kota, kesenian stand up comedy terus berkembang dengan pesat. Terlebih, banyak komika yang bersinggungan dengan dunia politik, baik di lokal maupun nasional.

Selain itu, tidak sedikit komika yang ikut serta dalam pemenangan pasangan calon dan menjadi otak kegiatan kreatif paslon tersebut.

"Ini cukup bagus. Roasting ini menunjukan kalau Mas Gum melek akan hal seperti ini. Secara tidak langsung, roasting kita ini kan penyambung lidah rakyat. Kan tidak bisa dipungkiri di negara ini kadang suara rakyat tidak didengar, kritik juga. Maunya puja puji saja,” kata Bobby.

“Menurut suara rakyat tidak sampai ke atas, berhenti di tengah-tengah dengan janji-janji akan disampaikan ke politisinya. Nah kesempatan roasting ini benar-benar peluang bagi komika untuk menyampaikan aspirasinya dalam bentuk komedi," imbuh dia.