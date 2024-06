HIPMI PT ITS Fasilitasi Mahasiswa Belajar dari Pemimpin Hebat di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Institut Teknologi Sepuluh November (HIPMI PT ITS) menggelar kegiatan The Grand Leader Summit 2024 di ITS Research Center pada Jumat 5 Juli 2024.

Acara yang mengambil topik ‘Transitioning from Academic Excellence to Business Leadership itu akan menghadirkan empat tokoh sukses dalam kepemimpinan untuk menjadi narasumber.

Keempat pemateri itu ialah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Rektor ITS Bambang Pramujati, Direktur Institutional Banking Bank BNI Munadi Herlambang, dan Dirut PT SIER Didik Prasetiyono.

Ketua HIPMI ITS Muhammad Naufal Arsy Katon mengatakan tujuan diadakannya acara itu untuk memfasilitasi mahasiswa belajar bersama para tokoh hebat yang sukses di bidangnya masing-masing.

“Harapannya acara itu dapat memberikan transfer of knowledge dan wadah kolaborasi antargenerasi mahasiswa dengan para alumni,” ujar Arsy tertulis, Kamis (27/6).

Menurutnya, penting bagi mahasiswa untuk mendapatkan secara langsung apa yang dihadapi di dunia profesional setelah perkuliahan usai dengan menghadirkan beberapa pembicara.

“Di Surabaya siapa yang tidak kenal Bapak Eri Cahyadi, beliau Wali Kota Surabaya yang sukses membangun Kota Pahlawan. Karier dimulai sebagai PNS hingga akhirnya terpilih menjadi pemimpin. Beliau juga saat ini menjabat Ketua IKA ITS,” kata dia.

Adapun Bambang Pramujati, sebelum terpilih menjadi Rektor ITS, dia mencatatkan sejumlah prestasi gemilang. Dia pernah menjabat sebagai Wakil Rektor IV ITS, pernah juga menjadi Koordinator Indonesian Managing Higher Education for Relevance and Efficiency (IMHERE) Project, serta Kepala Departemen Teknik Mesin ITS dalam dua periode.