Sistekin Untag Surabaya & Universiti Malaysia Perlis Bahas Network Security

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Prodi Sistem dan Teknologi Informasi (Sistekin) Fakultas Teknik Untag Surabaya menggelar webinar bertajuk Network and Security Webinar Series: Introduction to Security Management via Zoom, Sabtu (25/5).

Kegiatan itu merupakan kerja sama Prodi Sistekin Untag Surabaya dengan Universiti Malaysia Perlis.

Webinar itu diikuti mahasiswa Sistekin dan Teknik Informatika Untag Surabaya. Adapun tamu undangan salah satunya ialah Wakil Dekan I Fakultas Teknik Supangat, Ph.D., ITIL., COBIT., CLA.

Kemudian narasumbernya ialah Senior Lecturer of School of Computer and Communication Engineering Universiti Malaysia Perlis Prof. Ir. Ts. Dr. Mohd Nazri Warip.

Prof Nazri membahas materi terkait Introduction to Computer Network Security Management. Dia menjelaskan berbagai konsep dasar mengenai manajemen keamanan jaringan komputer.

“Jaringan adalah kumpulan komputer dan perangkat komunikasi yang terhubung bersama melalui peralatan jaringan dan media transmisi. Peralatan jaringan contohnya OXC, Router, MPLS, switch. Jaringan dapat dikategorikan berdasarkan domain jaringan, tingkat transmisi, ukuran, topologi,” jelasnya.

Dia juga menjelaskan beberapa domain yang kerap ditemui di perusahaan dan kampus, seperti LAN, jaringan enterprise/kampus, jaringan backbone, akses jaringan, dan distribusi.

Kemudian menjelaskan mengenai dasar-dasar keamanan jaringan, yaitu keamanan jaringan komputer adalah bidang luas yang didedikasikan menjaga data dan sistem informasi dari akses tidak sah, gangguan, penyalahgunaan atau perusakan.