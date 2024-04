Maker Faire 2024 Hadir di Surabaya, Pamerkan Karya Hingga Workshop Berkualitas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) NOLA menyelenggarakan pameran akbar bertajuk Maker Faire Surabaya 2024 di Balai Pemuda pada 20-21 April 2024.

Pameran bertaraf internasional itu akan menampilkan karya Do It Yourself (DIY), kreativitas, dan inovasi dari para lulusan terbaik NOLA.

“Pameran itu akan menjadi ajang pertemuan bagi semua orang yang tertarik dengan teknologi, craft, science, dan semua bentuk kreativitas,” kata Ketua Panitia Maker Faire Onggo Susilo, Kamis (4/4).

Onggo menjelaskan Maker Faire sudah pernah ada di San Mateo California pada 2006 dan tumbuh menjadi ajang pertemuan tahunan bagi penggemar teknologi, pengrajin, pendidik, hobiis, insinyur, klub sains, penulis, dan siswa dari segala usia.

Dua siswa PKBM NOLA saat melakukan battle bot di arena. Foto: Arry Saputra/JPNN

Pameran tersebut tak hanya sebagai platform memamerkan kreasi dan penemuan, tetapi kesempatan berbagi pengetahuan dan belajar keterampilan baru melalui berbagai macam workshop interaktif.

“Di Surabaya Maker Faire merayakan tahun pertama sebagai acara skala kota, mengikuti kesuksesan NOLA School Maker Faire yang diselenggarakan PKBM NOLA sejak 2022-2023,” ujarnya.