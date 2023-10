998 Siswa SMK se-Indonesia Adu Kompetensi dalam LKS Nasional di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 998 siswa SMK dari 36 provinsi di Indonesia bakal mengikuti Lomba Kompetensi (LKS) SMK XXXI tingkat Nasional tahun 2023 di SMKN 5 dan SMKN 6 Surabaya.

Kegiatan yang berlangsung selama enam hari itu dimulai sejak 23-28 Oktober 2023. Ratusan siswa itu akan adu keahlian dan kompetensi sesuai bidang masing-masing.

Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) Asep Sukmayadi mengatakan pelaksanaan LKS di Jawa Timur menjadi yang pertama kali dilaksanakan secara luring.

“LKS ini punya tujuan untuk mengidentifikasi dan membina talenta siswa di bidang vokasi. Setidaknya ada 37 bidang lomba yang diikuti para siswa SMK ini,” ujar Asep, Selasa (24/10).

Selain itu, menjadi wadah ekspresi sesuai standar kompetensi dan arena talenta berprestasi bagi peserta didik untuk saling menyapa, bertemu, dan memupuk semangat kebangsaan.

Secara teknis, para kontingen dari berbagai provinsi ini telah melewati tahap seleksi di tingkat provinsi.

“Sebanyak 30 bidang lomba dikompetisikan dan tujuh kategori lomba keahlian akan disiapkan dan diorientasikan pada ajang world skill," jelasnya.

Adapun tujuh kategori itu adalah Construction and Building Technology, Creative Arts and Fashion, Information and Communication Technology.