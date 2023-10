Smekdors Fiesta 2023 Ajang Jaring Musisi Pelajar, Varockah Band Keluar Jadi Juara 1

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Festival musik pelajar se-Indonesia Smekdors Fiesta 2023 menjadi ajang menjaring musisi dari berbagai daerah.

Kali ini, band asal Kediri bernama Varockah berhasil meraih juara satu dan mendapatkan Piala Dinas Pendidikan Jatim. Posisi kedua ada Evilmoon Jombang band.

Di posisi ketiga ada Lohjinawi dari Semarang dan juara favorit diraih Nosca band dari Yogyakarta.

Ketua Osis SMK Dr Soetomo Surabaya (Smekdors) Septy Nur Ramadhani mengatakan Smekdors Fiesta sudah dilaksanakan selama 21 kali. Bibit-bibit musisi terbaik berkompetisi dalam acara tersebut.

“Tahun ini genre yang diangkat musik rock. Ada dua lagu yang harus dibawakan, satu musik indie karya orisinil dan satunya lagu umum,” kata Septy, Jumat (20/10).

Tahun ini, 30 band pelajar dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK mengikuti audisi sejak 16-17 Oktober. Peserta dari luar Jatim mengikuti seleksi secara daring.

Dari puluhan band yang audisi, diambil sepuluh finalis untuk masuk grand final. Event itu juga menghadirkan tiga juri kawakan, yakni Aris Petok manajer band TIK Surabaya, Arie Misterpink basis dan composer, serta Mister Restu drummer dan musisi.

“Festival musik ini juga memberikan penghargaan untuk kategori best player bassist, best drummer, best vocal, best gitaris, dan best keyboard,” ujarnya.