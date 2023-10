Untag Surabaya & Profesor Phenma Teliti Material Serat Nanas-Kersen untuk Sparepart

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Untag Surabaya menjadi tuan rumah International Conference on Physics and Mechanics of New Materials and Their Application (Phenma) 2023, Rabu (4/10).

Selama dua hari, yakni 4-5 Oktober, Untag Surabaya bakal memaparkan potensi bahan baku alam yang dijadikan substitusi material maju dalam pembuatan sparepart otomotif.

Rektor Untag Surabaya Prof Mulyanto Nugroho mengatakan kegiatan konferensi ini membahas soal inovasi material baru khususnya di bidang teknik.

Beberapa negara yang tergabung dalam konferensi Phenma, selain Indonesia ada Rusia, Taiwan, India, Mesir, dan Amerika Selatan.

"Kami berkolaborasi dengan para profesor dari berbagai perguruan tinggi di negara-negara yang tergabung dalam Phenma di bidang teknik," kata Prof Nugroho.

Material baru yang itu adalah jenis smart material. Pihaknya berharap akan ada kolaborasi para peneliti antarnegara di bidang perkembangan material maju.

"Outcome dari riset yang dipaparkan dalam konferensi ini akan di publish di scopus, baik di Taiwan, Rusia, maupun India," ujarnya.

Wakil Rektor I Untag Surabaya Harjo Seputro menjelaskan dalam konferensi itu, kampusnya menawarkan pemanfaatan bahan baku lokal alam dijadikan material maju.