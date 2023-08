Kecelakaan Bus Eka Vs Bus Sugeng Rahayu di Ngawi Tewaskan 3 Orang

jatim.jpnn.com, NGAWI - Kecelakaan adu banteng antara Bus Eka dengan Bus Sugeng Rahayu di Jalan Raya Ngawi-Maospati, Desa Tambakromo, Kecamatan Geneng menewaskan tiga orang pada Kamis (31/8).

Ketiga orang itu, yakni sopir Bus Eka berinisial C asal Boyolali, sopir Bus Sugeng Rahayu berinisial AS (28) asal Kabupaten Blitar, dan seorang pejalan kaki berinisial AS (57) perempuan asal Kabupaten Ngawi.

Kepala Perwakilan Jasa Raharja Madiun Raya Rudi Elfish mengatakan selain tiga orang meninggal dunia, sebanyak 15 penumpang dari kedua bus mengalami luka-luka.

Korban yang mengalami luka-luka dirujuk ke RSUD dr. Soeroto Ngawi dan RS Widodo Ngawi.

Pihaknya memastikan akan menanggung biaya perawatan korban luka-luka dan memberikan santunan kepada korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus tersebut.

“Kalau korban luka-luka kami menjamin maksimal Rp20 juta, sedangkan korban meninggal dunia kami berikan santunan kepada ahli waris sebesar Rp50 juta.

Kecelakaan itu bermula saat Bus Eka melaju dari Utara ke Surabaya. Tepat di Jalan Raya Ngawi-Maospati Bus Eka mencoba menghindari orang yang sedang menyeberang, yakni AS.

Celakanya, dari arah berlawanan terdapat bus Sugeng Rahayu yang melintas berlawanan arah sehingga kecelakaan itu tak terhindarkan.