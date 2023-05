Bunda Arsaningsih Ajak Warga Surabaya Meditasi Sembuhkan Bumi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Setelah sukses di Bali dan Jakarta, Surabaya menjadi tuan rumah event meditas bertajuk Upgrade Your Heart to Heal the Earth di Suara Surabaya Center, Sabtu (13/5).

Meditasi tersebut dipimpin oleh spiritualis modern yang kerap dipanggil Bunda Arsaningsih. Dia mengatakan meditasi yang dilakukan memfokuskan pada peningkatan cakra jantung sebagai aspek vital dalam penyembuhan diri dan bumi.

"Acara diselenggarakan Yayasan Cahaya Cinta Kasih secara gratis. Kami bersama-sama mengupgrade diri menjadi saluran cinta dengan harapan mampu memenuhi kebutuhan bumi akan cinta. Energi cinta sangat diperlukan dalam proses penyembuhan bumi," ujar Arsaningsih.

Menurutnya, kemarahan hingga dendam adalah hal yang buruk lantaran bisa merusak batin diri sendiri dan melukai orang lain. Hal tersebut bisa membuat hidup tidak nyaman.

Spiritualis modern Bunda Arsaningsih memimpin meditasi penyembuhan bumi di Suara Surabaya Center, Sabtu (13/5). Foto: Dok. Budi untuk JPNN.

Maka dari itu, kemarahan dan dendam harus dihentikan dengan menyadari bahwa hal itu bisa menimbulkan kotoran dalam diri.

"Kalau hanya marah-marah maka perubahan bumi juga sama. Tarik semua kemarahan yang sudah dikirimkan ke orang lain dan biarkan energi Tuhan membersihkan yang kotor di dalam diri kita, agar cakra jantung aktif dan karakter menjadi halus," tuturnya.