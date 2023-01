BBM Jadi Wadah Pertahankan Kualitas Mitra Pengemudi Gojek

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gojek mengadakan Bengkel Belajar Mitra (BBM) yang berlangsung di Surabaya. Wadah pelatihan dan pengembangan diri yang dilaksanakan rutin oleh Gojek sejak 2018 itu bertujuan mempertahankan kualitas mitra pengemudi dalam layanan transportasi online di Indonesia.

Vice President Gojek East Java,Bali Nusra Jeffry Johanes menjelaskan BBM adalah salah satu rangkaian kegiatan terintegrasi dan berkelanjutan.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan mitra driver agar makin menjadi andalan pelanggan.

“Setelah sempat mengalihkan pelatihan tatap muka BBM ke versi daring selama pandemi, kini kembali hadir di kota-kota besar Indonesia dengan menargetkan partisipasi ribuan mitra pengemudi andalan masyarakat,” kata Jeffry, Kamis (26/1).

Pihaknya percaya dengan kualitas layanan yang prima untuk tetap menjadi pilihan pelanggan.

Pasalnya, selama ini Gojek menjadi layanan transportasi paling banyak digunakan masyarakat Indonesia berdasarkan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

“Keunggulan menurut INDEF itu, dilandasi keamanan berkendara dari mitra pengemudi sehingga memberikan rasa aman bagi pengguna layanan transportasi daring,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga menyediakan pelatihan berbasis daring yang dapat diakses kapan pun dan di mana pun melalui fitur ‘Tips Pintar’ di aplikasi mitra pengemudi.