Coaching Clinic Keimigrasian di SIER Diikuti Konjen Hingga Investor Asing

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sejumlah konsul jenderal dari beberapa negara beserta para investor asing mengikuti Coaching Clinic on Immigration Services and Second Home Visa Assistance Keimigrasian di PT SIER, Kamis (3/11).

Plt Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI Prof Widodo Ekatjahjana mengatakan kegiatan itu diharapkan memudahkan pelaku usaha luar negeri dalam memahami reformasi layanan keimigrasian.

Menurutnya, SIER yang mengelola kawasan industri di Surabaya, Sidoarjo, dan Pasuruan punya banyak tenant dan investor dari luar negeri sehingga memerlukan layanan keimigrasian lebih ramah, bersahabat, mudah, dan cepat.

“Kami temui langsung para investor luar negeri yang ada di kawasan industri milik SIER. Lewat coaching clinic ini kami berusaha mendekatkan layanan. Ada keluhan kami berikan solusi langsung,” ujar Prof Widodo.

Pihaknya ingin menjadikan reformasi layanan keimigrasian bukan semata soal urusan administratif, tetapi berdampak ke kenyamanan dan kemudahan investasi,” katanya.

Dia menjelaskan salah satu titik tekan inovasi baru Ditjen Imigrasi adalah second home visa yang didedikasikan untuk memacu investasi di Tanah Air.

Para investor dari luar negeri yang sudah berinovasi dan membuka lapangan kerja di Indonesia nanri bisa lama tinggal

Layanan second home visa diluncurkan pada 25 Oktober 2022. Kebijakan itu tercantum dalam SE Nomor IMI-0740.GR.01.01 Tahun 2022 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.