Harga Kebutuhan Pokok di Jember Tak Terkena Imbas Kenaikan BBM, Relatif Stabil

jatim.jpnn.com, JEMBER - Kenaikan harga bahan bakar minyak atau bbm rupanya tidak terlalu memengaruhi harga kebutuhan pokok, justru relatif stabil di pasar tradisional.

"Sesuai pemantauan kami di pasar se-Jember, kondisi saat ini harga bahan pokok masih relatif stabil," kata Kepala Disperindag Jember Bambang Saputro, Senin (5/9).

Bambang mengatakan beberapa komoditas yang masih mengalami kenaikan harga di antaranya cabai rawit, cabai merah besar, dan daging ayam ras.

Baca Juga: Aksi Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di Surabaya Sempat Diwarnai Bentrokan



Namun, ada beberapa komoditas yang berangsur-angsur turun, seperti telur ayam ras dan bawang merah.

"Kenaikan harga komoditas tersebut dinilai masih wajar dan bukan karena kenaikan BBM, namun pasokan dari petani yang berkurang," tuturnya.

Berdasarkan pantauan harga beberapa bahan pokok di Pasar Tanjung Jember berupa beras berkisar Rp 10.000-12.500 per kilogram, gula pasir Rp 12.500 per kilogram, minyak goreng kemasan dua liter Rp 45.000, daging sapi tetap stabil Rp 110.000 per kilogram.

Harga cabai merah naik dari Rp 40.000 menjadi Rp 48.000. lalu cabai rawit naik dari Rp 44.000 menjadi Rp 49.000 per kilogram, bawang merah Rp 26.000 per kilogram, dan bawang putih Rp 17.000 per kilogram.

Harga telur ayam ras mengalami penurunan, yakni dari Rp 27.000 menjadi Rp 26.000 per kilogram dan telur ayam kampung masih tetap Rp 50.000 per kilogram.