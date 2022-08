Peran Mahasiswa Asal Surabaya Menjadikan UTHM Sebagai Kampus Terbaik se-Asia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mahasiswa Strata 3 asal Surabaya bernama Supangat berkontribusi dalam peraihan Universiti Tun Hussein On Malaysia atau UTHM menjadi kampus terbaik se-Asia, yakni di posisi ke-247 dari 1.000-1.200 kampus versi QS Asia University Rankings 2022.

"UTHM menjadi universitas terbaik se-Asia karena dukungan dosen dan mahasiswa," kata Supangat selaku Direktur Direktorat Sistem Informasi Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 (DSI YPTA) tertulis, Rabu (31/8).

Tahun ini, UTHM mendapat Rated as a Five-Star Institution, yakni dinyatakan sebagai Universitas bintang lima (excellent) yang diperoleh dari QS World University meliputi enam pembagian kategori: Teaching, Employability, Innovation, Office Learning, Inclusiveness, dan Engineering-Civil and Structural.

"Pencapaian itu merupakan hadiah Hari Kemerdekaan Malaysia 2022 dan juga kontribusi sebagai mahasiswa dalam pencapaian World University Rankings 2022," ujarnya.

Sebagai mahasiswa semester 5 Faculty of Computer Science and Information Technology (FSKTM) UTHM, dirinya berkontribusi pada proses teaching dan office learning karena di dalamnya terdapat item Student Certification Quality of Graduate.

"Di situlah peran mahasiswa terhadap penilaian ranking yang diperoleh oleh UTHM. Kami sebagai mahasiswa banyak mendapatkan fasilitas memadai yang memang diberikan kampus,” tuturnya.

Wakil Dekan Pembangunan Siswazah UTHM Dr Mohd Hisyam Bin Abdul Rahim menjelaskan beberapa faktor pendukung UTHM mendapatkan rating dan ranking.

"Faktor lainnya yaitu komitmen staf, proses pembelajaran, kesiapsiagaan fasilitas, dan penggunaan teknologi terkini seperti online class. Semua faktor ini membantu penyetaraan UTHM menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya