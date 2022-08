Keren, Mahasiswa Ubaya Pecahkan Rekor Pembuatan Gelang dari Bahan Daur Ulang

jatim.jpnn.com - Mahasiswa Universitas Surabaya (Ubaya) memecahkan rekor MURI pembuatan gelang solidaritas dari bahan daur ulang plastik dan terbanyak.

Rekor MURI tersebut dicapai saat acara Masa Orientasi bertema Anagata: Adarrma Nawasena, Sabtu (20/8).

Ketua panitia MOB Ubaya 2022 Viviany mengatakan gelang yang dibuat para mahasiswa tersebut menyesuaikan tema besar, yaitu G20 Recover Together, Recover Stronger & Leave No One Behind: UTOPIA.

Baca Juga: Ubaya Terima Dana Hibah Program Matching Fund 14 Miliar



"Gelang tersebut merupakan perwujudan dari kata kunci pada tema berupa partnership, solidarity, dan recovery," kata Viviany.

Dia menjelaskan makna recovery ada dalam bentuk penggunaan daur ulang bahan gelang.

"Untuk gelangnya sendiri menjadi ikon solidarity dan partnership yang menekankan para mahasiswa baru untuk memiliki semangat dalam membuat karya demi kemajuan pendidikan," ujarnya.

Gelang yang dibuat itu bukan hanya sekedar item daur ulang, tetapi ada harapan menjadi memorable piece bagi mahasiswa baru.

Proses pemecahan MURI tersebut, kata Viviany, mahasiswa baru dari berbagai fakultas dibagi menjadi kelompok. Setiap kelompok membuat benang dari gelas plastik untuk dijadikan gelang.