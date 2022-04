Jelang Mudik Lebaran 2022, PDAM Surabaya Imbau Warga Cek Keran Air

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dirut PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Arief Wisnu Cahyono mengimbau masyarakat sebelum melakukan mudik lebaran untuk mengecek kembali keran air di rumah.

"Jika ada keran-keran air yang masih menetes ketika ditutup, diharapkan untuk segera diganti,” kata Arief saat ditemui di kantor PDAM, Kamis (28/4).

Pasalnya, meskipun hanya satu tetes yang keluar, memengaruhi besaran biaya yang dikeluarkan.

“Meskipun harga air di Surabaya terbilang murah, hanya Rp 1.700 per meter kubik untuk kelas satu, harus bisa menggunakan dengan bijak,” katanya.

Pasalnya, lanjut Arief, masih banyak masyarakat yang berpikir bisa membeli air dengan murah sehingga tidak memperhatikan setiap tetes air yang keluar.

Arief menyebutkan Surabaya adalah salah satu daerah dengan kebutuhan air yang cukup tinggi dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya.

“Kalau kota besar itu rata-rata 140-150 liter per orang per hari. Kota Surabaya membutuhkan 190 liter per orang per hari,” katanya.

Arief menerangkan jika masyarakat lebih bijak dalam menggunakan air, Surabaya ke depan tidak ada persoalan terkait dengan wilayah yang tidak dapat air.