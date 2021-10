Tim Spektronics ITS Sabet 2 Juara Sekaligus di Malaysia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tim Spektronics Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya kembali mendulang prestasi membanggakan di kancah internasional.

Bersama dua mobil canggih mereka, Tim Spektronics ITS meraih juara kedua dan keempat pada kompetisi the Institution of Engineers Malaysia (IEM) Chemical-E-Car Presentation Competition di Malaysia, Sabtu (23/10).

Dalam ajang itu, tim Spektronics mengirimkan dua subtim andalan mereka, yaitu Spektronics N1 dan Spektronics NG.

Kompetisi tersebut diadakan secara daring dan berlangsung selama periode 13-23 Oktober 2021

"Secara teknis lombanya berupa presentasi video disertai animasi prototipe mobil dan diakhiri dengan sesi kuis serta pertanyaan," kata Ketua Spektronics N1, Wahyu Febianto, Minggu (24/10).

Wahyu menyampaikan pihaknya bersaing dengan 27 tim lainnya. Spektronics N1 memiliki mobil dengan tema simple and different.

Simple merujuk ke cara kerja sistem geraknya, dan different karena menjadi satu-satunya tim yang memanfaatkan putaran turbin untuk menggerakan roda.

Spektronics N1 memang mempunyai inovasi dalam model turbin, yakni dengan membuat 3D pelton water turbine yang bekerja sama dengan Tridiku Surabaya.