Imbas PPKM, Honda Surabaya Turunkan Target Penjualan Mobil di Jatimbalinus

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Honda Surabaya Center (HSC) merevisi target penjualan mobil mereka di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) pada tahun ini seiring adanya pelaksanaan PPKM.

Marketing and After Sales Service Director HSC Wendy Miharja memaparkan pihaknya menurunkan target penjualan mereka dari sekitar 14 ribuan menjadi 13.717 unit hingga akhir Desember nanti.

Meski demikian, Wendy tetap optimistis penjualan mobil produksi Honda akan memenuhi target lantaran hadirnya All New Honda BR-V yang dikembangkan berdasarkan N7X dan membidik pasar wilayah Jawa Timur.

"Hadirnya All New Honda BR-V diharapkan meningkatkan market share kami di Jatim yang saat ini mencapai 1,9 persen, sekaligus meningkatkan kontribusi Jawa Timur," kata dia, Rabu (22/9).

Wendy menuturkan kuota penjualan All New Honda BR-V di Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara diperkirakan mencapai lebih dari 1.500 unit, dengan perkiraan harga mulai Rp 260 juta (on the road/OTR) hingga Rp 300 jutaan untuk tipe tertinggi.

"Untuk target penjualan All New Honda BR-V hingga saat ini, belum ditetapkan, kemungkinan rata-rata 500 unit per bulan," ujar Wendy.

Secara keseluruhan, total penjualan mobil di HSC per Agustus 2021 mencapai 7.535 unit, naik 3,2 persen dibanding pada 2020.

Adapun penjualan mobil Honda di Jatimbalinus masih didominasi merek Brio dengan total 4.068 unit (54 persen), disusul Honda HR-V 1.560 unit (20,77 persen), dan Mobilio 589 unit (7,82 persen). (antara/mcr13/jpnn)