PKS Instruksikan Akar Rumput untuk Menangkan Firhando-Guru di Pilkada Batu 2024

jatim.jpnn.com, BATU - DPD PKS Kota Batu menggelar konsolidasi internal untuk memenangkan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Firhando Gumelar-Rudi pada Minggu (15/9).

Ketua DPD PKS Kota Batu Ady Sayoga mengatakan dalam konsolidasi ini menginstruksikan kepada seluruh kader dan akar rumput untuk terus memiliki militansi dan daya juang dalam memenangkan Firhando Gumelar-Rudi

“PKS akan all out memenangkan guru di Batu. Tolong sampaikan kepada keluarga, sanak saudara, dan masyarakat di sekitar njenengan (kalian) bahwa kami punya pemimpin masa depan yang luar biasa yang harus didukung. Kami akan all out untuk GURU (Gumelar-Rudi)," kata Ady.

Ady mengatakan Kota Batu butuh pemimpin muda seperti Firhando untuk bisa membangun kotanya lebih baik. Pembangunannya tepat sasaran dan memiliki visi misi untuk keberlanjutan masa depan.

Menurutnya, 54 persen pemilih di Pilwali Batu adalah generasi muda (milenial dan gen z).

"Saya senang sekali tahun ini Batu muncul pemimpin muda seperti Mas Gum ini. Saya yakin dia bisa menggandeng para anak muda Batu untuk ikut dalam Pemilu dan bareng-bareng membangun Kota Batu. Mas Gum ini masih muda, energik dan tidak tersandera masalah-masalah," jelasnya.

Dia yakin Firhando sosok yang bersih, jujur, amanah, dan tidak ada masalah dan pantas memimpin Kota Batu.

"Ke depan kami perlu pemimpin yang jujur, amanah, bersih, dan tidak ada masalah. Jadi, ketika bangun Batu itu enak,” ucap dia.