Arsenal Ucapkan Belasungkawa Atas Tragedi Kanjuruhan Malang

jatim.jpnn.com, LONDON - Tim sepak bola Arsenal mengucapkan belasungkawa atas tragedi Kanjuruhan Malang pada Sabtu (1/10) malam.

Ucapan itu mereka sampaikan melalui akun mereka di Instagram, Minggu (2/10).

"We are deeply saddened to learn of the events in Malang at the Kanjuruhan Stadium Indonesia today (Kami amat sedih mengetahui kejadian di Stadion Kanjuruhan Malang, Indonesia)," tulis mereka.

"Along with everyone who finds a connection through football, our thoughts are with everyone affected by this tragedy (Bersama dengan semua orang yang terhubung lewat sepak bola, hati kami bersama mereka yang terdampak tragedi ini)," imbuh mereka.

Unggahan tersebut pun dikomentari oleh warganet asal Indonesia, termasuk publik figur Najwa Shihab.

"Terima kasih," sahut Najwa.

Sementara ini, korban tewas akibat tragedi Kanjuruhan tercatat sebanyak 130 orang.