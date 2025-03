Scoot Luncurkan Kompetisi Melukis Digital 'Paint Your Journey' di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Anak perusahaan maskapai penerbangan Singapore Airlines (SIA), Scoot meluncurkan kompetisi melukis digital Paint Your Journey di Surabaya, Selasa (4/3).

Kompetisi itu akan menampilkan perjalanan sebagai sumber inspirasi yang kuat untuk seni melalui pengenalan terhadap berbagai budaya, pengalaman, serta perjalanan memicu imajinasi dan cerita.

Director of Marketing, Communications, and Marketing Partnerships and Loyalty Scoot, Agatha Yap mengatakan Surabaya dikenal dengan perpaduan antara warisan budaya dan inovasi.

Seni digital telah berkembang pesat di Surabaya dengan galeri, karya seni, dan pameran imersif yang makin menarik.

"Scoot melihat seni digital sebagai kelanjutan alami dari pengalaman perjalanan. Sama seperti setiap penerbangan yang membawa para traveller menuju cakrawala baru,” kata Agatha.

Dalam kompetisi itu, inspirasi karya tidak terbatas hanya di Indonesia, tetapi bisa dari seluruh dunia untuk menjembatani kesenjangan antara budaya, perjalanan dan ungkapan kreatif.

“ini merupakan refleksi dari keyakinan Scoot bahwa perjalanan bukan hanya tentang mencapai suatu destinasi, tetapi tentang perjalanan itu sendiri dan hubungan yang kita buat,” jelasnya.

Seniman dan penggemar travelling diajak ikut serta dalam kompetisi ini dengan mengirimkan karya seni digital yang terinspirasi dari pengalaman perjalanan mereka.