Sumenep Punya Ikon Baru, Tugu Keris Setinggi 17 Meter Jadi Destinasi Wisata

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon meresmikan Tugu Keris di Desa Sendang, Kabupaten Sumenep, Kamis (30/1). Monumen setinggi 17 meter bernama Arya Wiraraja itu dihiasi 45 kelopak bunga yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia.

Adapun nama Arya Wiraraja merupakan pemimpin Madura di era Kerajaan Singosari yang memiliki peran besar dalam sejarah Nusantara dan dirancang berdasarkan bentuk keris pusaka era Sultan Abdurrahman, yaitu keris luk-9 dengan pamor rojo abolo rojo, yang melambangkan kekuatan dan kebesaran budaya Madura.

Fadli mengatakan monumen itu merupakan simbol identitas kebanggaan, pengakuan, dan pelestarian warisan budaya bagi masyarakat.

"Sumenep telah membangun identitasnya sebagai Kota Keris dengan ekosistem yang kuat, lebih dari 600 empu aktif menciptakan lebih dari 2.000 keris setiap bulan yang tersebar ke seluruh Nusantara dan mancanegara," ujar Fadli.

Menurutnya, selain menjadi ikon budaya, keris telah diakui UNESCO sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity pada 2005, dan Warisan Budaya Takbenda Dunia sejak 2008.

"Sangat layak jika Sumenep diakui sebagai Ibukota Keris Dunia," ucapnya.

Fadli mengatakan Monumen Keris Aria Wiraraja juga mencatatkan rekor MURI sebagai keris tertinggi di Indonesia. Dia mengapresiasi pembangunan monumen itu melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk BUMN dan BUMD, tanpa menggunakan dana APBD.

"Pemajuan kebudayaan seperti ini contoh nyata bahwa budaya merupakan aset yang memiliki potensi ekonomi dan kebanggaan nasional. Semoga inisiatif ini makin memperkuat identitas dan jati diri masyarakat, menjadikannya kantong budaya sekaligus pusat ekonomi berbasis budaya," tuturnya.