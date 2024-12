Unej Tingkatkan Layanan Konseling Usai Insiden Mahasiswa Terjun dari Gedung Kampus

jatim.jpnn.com, JEMBER - Universitas Jember (Unej) berkomitmen memperkuat layanan konseling bagi mahasiswa setelah insiden seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) diduga menjatuhkan diri dari lantai 8 Gedung C-RiSSH (Center for Research in Social Sciences and Humanities).

Danang Rizky Yopi Nurcahya, mahasiswa Program Studi Sosiologi asal Tulungagung ditemukan meninggal dunia pada Senin (23/12) malam setelah terjatuh dari gedung kampus tersebut.

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unej, Fendi Setyawan, dalam konferensi pers di kampus setempat, Selasa (24/12), menyampaikan bahwa pihaknya akan memperkuat keberadaan Pusat Layanan Konseling dan Disabilitas yang berada di bawah Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP).

"Kami akan makin gencar menyosialisasikan layanan konseling ini kepada mahasiswa. Selain itu, kami juga akan memperkuat layanan konseling di tingkat fakultas dengan menyesuaikan karakteristik masing-masing," ujar Fendi.

Pihaknya telah memiliki Pusat Layanan Konseling, tetapi tingkat pemanfaatannya masih rendah.

"Kami ingin mahasiswa yang memiliki problem kesehatan mental atau kesulitan belajar tidak ragu untuk mencari bantuan. Selain itu, kami juga akan mendorong dosen wali untuk lebih peduli dan peka terhadap bimbingan mereka," katanya.

Sebagai upaya preventif, Unej telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) yang merupakan pengembangan dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) sesuai Permendikbud Ristek No. 55 Tahun 2024.

"Insiden ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh keluarga besar Unej untuk lebih peduli terhadap sesama dan menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan sehat," tutur Fendi.