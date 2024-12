SMAN 3 Taruna Angkasa Madiun Boyong 4 Penghargaan Internasional

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tiga siswa SMAN 3 Taruna Angkasa Madiun mengharumkan nama Jawa Timur di ajang internasional. Mereka ialah Nakula Fauzan Ramadhana, Ervina Shali Purnamawati, dan Farras Nafisa.



Ketiganya tampil gemilang dalam Youth Innovation Forum yang diselenggarakan Global Youth Action di Malaysia, Singapura, dan Thailand pada 13 Desember 2024.

Para pelajar itu membawa pulang empat penghargaan sekaligus dari berbagai kategori, yaitu Special Funded Delegate, TOP 15 SDGs Idea Innovation Presentation, The First Winner Creative Video Competition, dan The Most Favorite Creative Video Competition.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai mengungkapkan rasa bangganya atas capaian itu. Dia menilai para siswa SMAN 3 Taruna Angkasa telah menunjukkan keberanian untuk bersaing dengan pelajar dari berbagai negara dalam menyampaikan ide dan gagasan mereka.

“Kita patut berbangga, selain berhasil meraih prestasi di ajang internasional, mereka juga membawa misi penting terkait pembangunan berkelanjutan (SDGs). Ini adalah isu global yang relevan dan berdampak besar bagi lingkungan sosial ke depan,” ujar Aries, Sabtu (14/12).

Aries mengapresiasi semangat siswa yang terus belajar, tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi dengan memanfaatkan berbagai kesempatan untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi.

Dia menyebut Youth Innovation Forum sebagai wadah penting untuk mengasah potensi anak-anak Indonesia melalui program pertukaran pelajar, kompetisi, hingga pengembangan keterampilan.

Aries berharap prestasi itu dapat memotivasi siswa lain untuk mengikuti jejak mereka.

“Kami harapkan sekolah dapat membentuk generasi pemimpin masa depan yang kreatif, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat maupun dunia global,” pungkasnya.