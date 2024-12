Sederet Aktivitas yang Bisa Dilakukan Saat Libur Nataru 2024 di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Momen libur Natal 2024 dan tahun baru 2025 biasanya digunakan masyarakat untuk berlibur atau sekadar melepas penat dari aktivitas kerja sehari-hari.

Selain ke luar kota, tak jarang masyarakat menghabiskan momen libur Natal 2024 dan tahun baru 2025 dengan jalan-jalan di mal Surabaya.

Salah satu mal Surabaya, Grand City Mall kembali menghadirkan berbagai wahana menarik yang dikemas dalam Wonderful Christmas Fantasy. Acara itu diselenggarakan mulai 29 November 2024-26 Januari 2025 di Atrium lantai G.

Public Relations Grand City Surabaya Brigitta Lidwina Rustan mengatakan salah satu yang selalu ada di setiap momen-momen liburan masyarakat Surabaya adalah ice skating.

“Untuk harga tiket masuk wahana ice skating–Wonderland On Ice sangat terjangkau. Khusus weekday hanya Rp 80.000/tiket/sesi, khusus weekend hanya Rp 100.000/tiket/sesi dan setiap pemegang tiket dapat bermain selama satu jam,” kata Wina.

Kemudian bagi pengunjung pemula tak perlu ragu untuk mencoba wahana itu karena akan ada fasilitas seal, yakni alat bantu saat bermain ice skating.

“Pengunjung bisa merasakan sensasi bermain ice skating di bawah dekorasi castle yang megah dan berfoto sepuasnya,” jelasnya.

Kemudian, ada Santa Around The Mall, bermain di wahana Gokart indoor–Drift Inc, bangun kreativitas bersama si kecil di Fun Builder Adventure, Christmas Carol yang penuh sukacita, konser musik Natal, kejutan Santa Secret Gift yang akan menghibur setiap anak, pameran buku–Out of The Box.