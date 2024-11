Eri Cahyadi Terima Penghargaan Wira Adhiwasesa dari ITS, Berencana Lakukan Hal ini

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Eri Cahyadi akan membangun kerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dalam membantu para nelayan mengatasi kendala pengeringan ikan saat musim hujan.

Rencana kerja sama itu setelah Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (IKA ITS) Jawa Timur menerima penghargaan bergengsi Wira Adhiwasesa pada acara Dies Natalis ke-64 ITS yang digelar di Gedung Graha ITS Surabaya, Senin (11/11).

“Insyaallah di tahun depan kami juga akan bekerja sama dengan ITS, salah satunya dalam membantu nelayan untuk mengeringkan ikan. Jadi, ketika musim hujan, hasil tangkapan ikan tidak akan terpengaruh," kata Eri.

Penghargaan Wira Adhiwasesa dikenal sebagai simbol kepahlawanan yang diberikan kepada alumni ITS yang dinilai berperan aktif dan memberikan dampak positif terhadap ITS serta masyarakat secara umum.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Rektor ITS Bambang Pramujati sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Eri Cahyadi dalam memajukan almamater serta memberi manfaat bagi masyarakat luas.

Bagi ITS, Wali Kota Surabaya yang tengah cuti kampanye itu, berhasil membawa kemaslahatan melalui berbagai program pembangunan yang selaras dengan visi kampus ITS.

Eri mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaan atas apresiasi yang diberikan. Menurutnya, penghargaan ini menunjukkan bagaimana ITS selalu mendukung langkah-langkah yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama di Surabaya.

"Ini adalah penghargaan dari ITS, sebagai bentuk apresiasi atas upaya kita untuk selalu bermanfaat bagi masyarakat. Saya merasa bahagia, apa yang kita lakukan selama ini adalah untuk masyarakat dan alhamdulillah ITS menjadi bagian dari pembangunan masyarakat itu," ujarnya.