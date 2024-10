Buka Gerai Ketiga di Surabaya, Vans Bagi-bagi Diskon!

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Merek Vans membuka gerai terbarunya di Kota Surabaya. Kali ini, menyasar warga Surabaya Timur dengan gerai resminya di Pakuwon City Mall 3. Dalam momen pembukaan ini, Vans memamerkan berbagai koleksi mulai seri klasik hingga keluaran terbaru.

Head of Marketing Communications PT Navya Retail Indonesia Fabiandi mengatakan para pelanggan setia Vans bisa berbelanja berbagai produk yang tak hanya sepatu, tetapi atasan, bawahan, hingga aksesori lainnya di gerai ketiga ini.

"Store ini adalah segitiga yang ada di Surabaya, tepatnya setelah di Tunjungan Plaza dan Galaxy Mall. We are very excited karena akhirnya membuka store di Pakuwon City," ungkap Fabiandi dalam acara pembukaan gerai di Pakuwon City Mall 3, Rabu (23/10).

Beberapa seri Vans terbaru yang sudah terpajang di gerai ini adalah Authentic Low Pro, Mixxa, dan Sports Low. Seri-seri klasik yang masih dibanjiri penggemar seperti SK8HI, Authentic, dan Slip On dengan warna-warna monokrom juga tersedia.

Tak hanya itu, Fabiandi mengatakan bahwa pihaknya sudah menyediakan voucher potongan sebesar Rp250 ribu untuk 30 pelanggan pertama serta Rp100 ribu untuk pelanggan selanjutnya.

“Ada juga berbagai merchandise yang bisa dibawa pulang bagi yang melakukan pembelanjaan di hari pertama pembukaan gerai Vans di Pakuwon City Mall salah satunya tote bag dengan artwork ‘Si Paling Off The Wall’ dengan jumlah yang sangat terbatas. Artwork yang tergambar di totebag tersebut adalah hasil kolaborasi dengan seniman kenamaan,” jelasnya.

Pada gerai ini, Vans tetap mengusung empat pilar utamanya yaitu action sports, seni, musik, dan street culture. Nilai-nilai utama tersebut dipadukan dengan tema rustic dengan pemakaian unsur kayu di berbagai sisi sehingga meningkatkan citra ‘Off The Wall’ yang trendi.

Gerai di Pakuwon City Mall Surabaya adalah gerai ke 35 Vans di Indonesia yang terbagi menjadi 32 concept store dan tiga lainnya berbentuk Vans outlet.