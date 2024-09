Harga Telur Ayam Ras di Sumenep Naik, Cabai Mengalami Penurunan

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Staf Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep memantau harga komoditas setiap hari di Pasar Anom Baru yang merupakan pasar induk di wilayah setempat.

Hasilnya, harga telur ayam ras di Kabupaten Sumenep naik dari Rp25.000 menjadi Rp27.000 per kilogramnya pada Kamis (12/9).

Selain itu, harga komoditas yang terpantau berfluktuasi adalah cabai, baik cabai rawit maupun cabai merah besar sama-sama turun.

Harga cabai rawit pada Kamis ini tercatat Rp26.000 dari sebelumnya Rp28.000 per kilogram, sedangkan cabai merah besar Rp15.000 dari sebelumnya Rp16.000.

Adapun harga komoditas lainnya sesuai data di Diskop UMK Perindag Sumenep, tidak mengalami perubahan.

Harga beras premium tetap Rp14.200 per kilogram dan beras medium Rp12 ribu. Harga daging sapi Rp120.000 per kilogram, daging ayam ras Rp38.000, dan daging ayam kampung Rp90.000.

Untuk harga ikan segar bandeng juga tercatat stabil Rp38.000 per kilogram dan tongkol Rp34.000.

Harga minyak goreng kemasan Rp19.000 per liter, minyak goreng curah Rp17.000 per kilogram, dan gula konsumsi Rp17 ribu per kilogram.