Harga Bawang & Cabai Merah di Sumenep Naik Jadi Sebegini, Komoditas Lain Normal

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Bawang merah di Kabupaten Sumenep naik sejak awal pekan dari Rp24 ribu menjadi Rp26 ribu per kilogram.

Adapun untuk harga cabai merah besar di periode waktu yang sama turun dari Rp18 ribu menjadi Rp16 ribu.

Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep hanya dua komoditas itu yang harganya berfluktuasi dibanding kondisi di awal pekan.

Adapun untuk harga komoditas lainnya stabil. Harga bawang putih tetap Rp36 ribu per kilogram dan cabai rawit Rp28 ribu.

Kemudian harga beras premium tetap Rp14.200 per kilogram dan beras medium Rp12 ribu.

Harga daging sapi Rp120 ribu per kilogram, daging ayam ras Rp38 ribu, dan daging ayam kampung Rp90 ribu.

Selanjutnya harga telur ayam ras tetap Rp25 ribu per kilogram dan telur ayam kampung Rp48 ribu.

Harga minyak goreng kemasan Rp19 ribu per liter, minyak goreng curah Rp17 ribu per kilogram, dan gula konsumsi Rp17 ribu per kilogram.