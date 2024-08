Pasangan Tulungagung Juarai 2 Kategori Kejuaraan Tenis Melon Cup, Begini Keseruannya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Turnamen Tenis Melon Cup yang mengusung konsep glow in the dark di GOR Unesa telah berakhir pada Minggu (18/8) malam.

Kejuaraan tenis yang dibagi menjadi lima kategori itu, dua kategori di antaranya dijuarai oleh pasangan asal Tulungagung. Keduanya menyabet juara Baby Melon, diperuntukkan bagi pemain tenis pemula yang baru latihan kurang dari enam bulan.

Pasangan Gabriell Aimee-Evita mengaku mendapatkan pengalaman baru bermain tenis dengan kondisi remang-remang meski sedikit kesulitan melihat.

"Glow in the dark itu agak sulit bagi mata yang minus atau silinder karena mau service kayak ada yang silau. Ini baru pertama kali bermain di lapangan konsep begini, seru banget ternyata," ujar Gabriell.

Foto bersama para pemain kejuaraan tenis Melon Cup yang berkonsep glow in the dark. Foto: Source for JPNN

Perempuan asal Tulungagung itu mengaku baru memulai latihan sejak Februari 2024 sehingga Melon Cup menjadi pengalaman pertamanya mengikuti kejuaraan.

"Saya baru mulai latihan akhir Februari. Terima kasih untuk panitia yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik, dan juri-jurinya, yang puji tuhan, melakukan penilaian dengan adil," ucapnya.