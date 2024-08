Tim Marching Band SMAN 3 Taruna Angkasa Borong Medali dalam Ajang Internasional

jatim.jpnn.com, MADIUN - Grup Marching Band dari SMAN 3 Taruna Angkasa Madiun mencatatkan prestasi membanggakan dalam kejuaraan International Marching Arts Championship (MIMAC) pada 8-10 Agustus di Ipoh Perak Darul Ridzuan, Malaysia.

Dalam ajang tersebut puluhan siswa yang tergabung dalam Gita Taruna Angkasa meraih dua medali, yaitu perak kategori Marching Show Band (senior division) dan medali perunggu di field parade (senior division).

Tim tersebut juga menjuarai Marching Show Band Divisi Pianika. Penghargaan itu berikan langsung oleh The Minister of Tourism, Arts, and Culture Datuk Seri Tiong King Sing.

Juara pada ajang itu mendapatkan peluang tampil pada kejuaraan dunia yang bakal digelar di Indonesia pada 2025 dan di Mexico pada 2026.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras para siswa yang tergabung dalam Marching Band Gita Taruna Angkasa.

Menurutnya, kerja sama dan kekompakan tim menjadi salah satu kunci keberhasilan tim marching band tersebut dalam meraih juara.

Walakin, dia mewanti-wanti para siswa agar tidak cepat puas dan meminta mereka berlatih sungguh-sungguh dan tetap disiplin menyiapkan kompetisi selanjutnya.

“Saat ini fokus untuk event ke depan, tetap jaga kerja sama, kekompakan, dan disiplin agar bisa mencapai hasil maksimal yang diinginkan," ujar Aries, Senin (12/8).