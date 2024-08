Hadir di Gresik, Grand Sunrise Tawarkan Hunian Lega Dukung Wellbeing Penghuni

jatim.jpnn.com, GRESIK - Pengembang bisnis properti PT Abdael Nusa memberikan pengalaman hidup lega dengan menghadirkan hunian di Grand Sunrise yang terletak di nol kilometer Jalan Raya Menganti, Gresik.

Head of Marketing PT Abdael Nusa Kent Hilman mengatakan peluncuran tipe Jade merespons perkembangan Kota Surabaya yang ekspensif ke arah barat dan permintaan pasar akan hunian dengan kualitas hidup lebih baik.

"Hunian ini kami targetkan untuk pasangan muda dengan rentang usia 30-45 tahun atau berada di kelompok menengah," ujar Kent, Minggu (11/8).

Menurutnya, tipe Jade akan sangat ideal dan cocok bagi keluarga muda, pasangan baru menikah, dan profesional muda. Hal itulah yang mendorong Abdael Nusa menghadirkan hunian sesuai target yang dituju.

"Kami menghadirkan fasilitas-fasilitas yang mendukung well-being atau kesejahteraan penghuninya dengan perasaan yang nyaman dan tenang," ujarnya.

Sementara itu, Project Architect Grand Sunrise Rika Mandasari menjelaskan tipe Jade memiliki tiga keunggulan, yaitu Right of Way (ROW) selebar 16 meter yang bisa muat sampai empat mobil.

"Kemudian, master bedroom yang dirancang dengan memperhatikan kenyamanan penghuninya, dan yang paling inovatif di kelasnya," tuturnya.

Adapun macam-macam tipe Jade, lanjutnya, antara lain Jade Premium, Jade Deluxe, Jade Deluxe+ dan Jade standar.