Keseruan Mencoba Motor Listrik Terbaru Honda EM1 e dalam ESG Mission

jatim.jpnn.com, SURABAYA - AHM dan MPM Honda Jatim mengajak sepuluh jurnalis dan lima anggota dari komunitas Earth Hour Surabaya mencoba pengalaman riding dengan motor listrik EM1 e, Jumat (7/6).

Acara bertajuk Environmental, Social, and Governance (ESG) Mission, Engaging for The Future itu mengajak masyarakat aktif bersama motor Honda dalam mendukung kemajuan di Tanah Air.

Marketing Communication & Development Division Head MPM Honda Jatim Suhari mengatakan kegiatan itu juga memiliki misi memperkenalkan masyarakat pada gaya hidup lebih ramah lingkungan.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan inspirasi kepada konsumen dan masyarakat untuk terus bersama-sama menghadirkan semangat sinergi membangun negeri,” Kata Suhari.

EV Experience itu dimulai dengan berkumpul di dealer Honda MPM Simpang Dukuh Surabaya. Para peserta riding diajak mengenal fasilitas dan tim penjualan serta purna jual motor listrik.

Dia menyebutkan ada 215 gerai e: Shop yang tersebar di Jatim siap melayani konsumen secara spesial di dealer Honda.

“Dealer spesial ini dilengkapi fasilitas e: Corner, area khusus untuk mendapatkan informasi seputar Honda EM1 e. Petugas Honda EV Specialist akan selalu siap melayani pengunjung Honda e: Shop setiap saat,” ujar dia.

Selain e: Shop, masyarakat juga dapat merasakan langsung layanan service khusus melalui fast track di bengkel Astra Honda Authorized Service Station (AHASS) serta Emergency Road Assistance dalam layanan darurat bagi konsumen.