Dindik Jatim Gandeng UINSA Tingkatkan Kompetensi Kepala Sekolah SMA/SMK dan SLB

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Pendidikan Jatim menggandeng Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) menyelenggarakan profiling kompetensi kepala sekolah untuk mengetahui tingkat kompeten yang dimiliki mereka di jenjang SMA/SMK dan SLB negeri.

Kepala Dindik Jatim Aries Agung Paewai mengatakan kegiatan itu diikuti 709 kepala sekolah yang terbagi dalam tujuh tahap. Rinciannya 416 dari SMA, 296 dari SMK, dan 65 dari SLB.

"Sebetulnya ada 777 kepala sekolah yang ikut kegiatan ini, tetapi di tahun ini ada yang purna tugas 66 orang dan dua orang meninggal dunia. Jadi, yang ikut sesuai pendataan ada 709 orang," kata Aries, Rabu (15/5).

Aries menjelaskan profiling kepala sekolah sangat dibutuhkan bagi satuan pendidikan yang dipimpin karena berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan di Jatim. Melalui kegiatan itu, pihaknya memetakan kompetensi manajerial kepala sekolah.

"Mereka harus mampu menjadi leader pengembangan pendidikan di satuan pendidikan untuk menempatkan pada the right man the right job dalam tugasnya. Walaupun sudah ikut sebagai calon kepala sekolah sebelumnya dan pernah menjadi guru penggerak maka wajib punya kompetensi manajerial," ujarnya.

Dalam kegiatan itu juga terdapat evaluasi kompetensi manajerial dan profil psikologi peserta secara objektif. Prosesnya didasarkan pada prestasi dan kinerja kepala sekolah.

Pasalnya, kepala sekolah akan menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0 menuju society 5.0. Maka dari itu, mereka harus profesional, inovatif, visioner, dan punya literasi digital, finansial, serta baca tulis dan kewarganegaraan.

"Lewat profiling ini kami juga bisa mengukur kinerja dan perilaku masa lalu kepala sekolah, bagaimana mereka menghadapi tantangan di masa depan dan memberikan wawasan tentang potensi manajerial dan performa mereka di masa depan," ucapnya.