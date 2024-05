Hadir di Sidoarjo, Adira Expo Tawarkan Promo SOBAT Hingga Undian Umrah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Adira Finance bakal menyelenggarakan Adira Expo 2024 bertajuk Sering Order Banyak Tawaran (SOBAT) pada 17-19 Mei 2024 di Suncity Mal Sidoarjo dan Kota Malang pada Juni mendatang.

Kepala Wilayah Jatim Adira Finance Agus Hartanto menjelaskan Adira Expo menyediakan berbagai penawaran pembiayaan, seperti mobil dan motor baru atau bekas, pinjaman dana tunai jaminan BPKB, pembiayaan sepeda listrik, baik konvensional maupun syariah.

Agus menyebut acara tersebut telah sukses diselenggarakan di berbagai daerah seperti Surabaya, Jember, Kediri, dan Madiun. Kali ini hadir di Sidoarjo dengan lokasi strategis dan mudah dijangkau.

"Kami berharap bisa menjangkau lebih banyak pelanggan maupun calon pelanggan dengan menghadirkan solusi finansial tepat dan terpercaya. Adira Expo rutin kami hadirkan di berbagai kota di Indonesia hingga akhir tahun 2024," ujar Agus, Selasa (7/5).

Dalam acara tersebut, pengunjung bisa menikmati berbagai keuntungan seperti bunga spesial, uang muka dan angsuran ringan, fasilitas persetujuan pengajuan di tempat, bonus adirapoin sampai 500 ribu, hingga kesempatan memenangkan umrah.

Bagi pelanggan yang tertarik dan telah bertransaksi di Adira Expo 2024 akan mendapatkan kupon undian Umrah Untuk Sahabat.

"Hadiah ini merupakan program loyalty bagi pelanggan setia Adira Finance berupa kupon undian berhadiah umrah. Program ini berlangsung sejak Januari-Juni 2024. Pelanggan akan diberangkatkan pada Oktober 2024," jelasnya.



Agus mengatakan pameran tersebut bekerja sama dengan Bank Danamon dan mitra bisnis, termasuk dealer serta merchant untuk menghadirkan solusi finansial yang komprehensif.

Selain itu, kolaborasi lain untuk mendukung pertumbuhan ekosistem otomotif juga dilakukan lewat IIMS Surabaya 2024 yang berlangsung pada 29 Mei-2 Juni 2024 di Grand City Surabaya. Di IIMS Surabaya, Adira Finance bersama Bank Danamon & MUFG kembali menjadi Official Multifinance Partner dan Official Trade-in Partner dan serta Official Bank Partner.



“Sebagai Official Multifinance Partner dan Official Trade-in Partner, Adira Finance menghadirkan kemudahan akses bagi pelanggan di Surabaya dan sekitarnya dalam mendapatkan layanan finansial yang komprehensif dan inovatif," tuturnya. (mcr12/jpnn)