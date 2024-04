Lebaran 2024, KAI Operasikan New Generation di KA Mutiara Timur Surabaya- Banyuwangi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kereta Api (KA) Mutiara Timur kembali dioperasikan pada angkutan Lebaran 2024 sekaligus dirangkaikannya kereta ekonomi New Generation untuk relasi Surabaya Pasarturi-Ketapang (Banyuwangi) PP.

Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif memerinci rangkaian KA yang dua tahun tidak beroperasi itu ialah lima kereta ekonomi New Generation berkapasitas 72 tempat duduk (TD) dan dua kereta ekonomi dengan kapasitas 64 TD.



"Dengan stamformasi lima kereta ekonomi New Generation plus dua kereta ekonomi dan satu kereta makan, itu memiliki kapasitas total 488 TD," katanya, Minggu (7/4).

Luqman menjelaskan dengan menghadirkan rangkaian kereta ekonomi New Generation tersebut, itu merupakan bukti bahwa KAI selalu berusaha berinovasi mengikuti perkembangan zaman untuk memberikan kenyamanan pada pelanggan.



Luqman memaparkan kelebihan rangkaian kereta ekonomi New Generation KA Mutiara Timur, antara lain, leg room lebih luas, jenis kursi tipe captain seat dan bisa diatur kemiringannya (reclining) serta dapat disesuaikan laju KA atau berhadapan revolving.



Selain itu, dilengkapi dengan public Information Display System (PIDS) yang dapat menampilkan jam dan suhu, toilet dengan nuansa yang lebih mewah, dan menggunakan kloset duduk serta nuansa interior lebih cerah.



KA Mutiara Timur tersebut berangkat dari Stasiun Surabaya Pasarturi pukul 08.55 WIB, sedangkan berangkat dari Stasiun Surabaya Gubeng pukul 09.15 WIB, dan tiba di Stasiun Ketapang pukul 15.45 WIB.



"Pemesan tiket dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI, web kai.id maupun channel penjualan resmi lainnya," tuturnya. (antara/faz/jpnn)