Instaperfect Ajak Perempuan Berani Ambil Langkah Baik Saat Ramadan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Brand kosmetik Instaperfect mengajak perempuan Indonesia mensyukuri setiap perjalanan hidup karena kesuksesan bukan tujuan akhir, tetapi sebuah proses yang terus berkelanjutan. Kampanye bertajuk Believe in Every Step tersebut disampaikan bersama dua perempuan modern artis Marsha Timothy dan desainer Khanaan Shalman. Menurut Marsha proses lebih penting daripada hasil akhir. Sebagai seniman yang berkarier di industri perfilman Indonesia lebih dari 15 tahun, dirinya mempercayai tak ada cara instan untuk mendapatkan hasil terbaik. Baca Juga: Khofifah Beber 3 Modal Penting Perempuan Wujudkan Kemajuan Bangsa “Senang rasanya diajak berkolaborasi dalam kampanye Instaperfect ‘Believe in Every Step’ ini karena saya yakin setiap jalan yang kita ambil memiliki nilai positif yang membentuk diri kita di masa depan,”kata Marsha. Hal serupa disampaikan Khanaan. Dia juga dipercaya dirinya hari ini adalah versi lebih baik dari kemarin dan berharap esok dan seterusnya akan terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. “Oleh karena itu, saya yakin apa yang saya lakukan menjadi pilihan terbaik meskipun hasilnya belum sesuai rencana awal,” ucapnya. Baca Juga: Pentingnya Pemimpin Perempuan Suarakan Kesetaraan Gender Kata Caleg Muda PKB Menurutnya, setiap kesulitan yang dihadapi menjadikan dirinya sebagai versi yang lebih baik. “Kemampuan untuk kembali berdiri saat jatuh juga menjadi kunci sukses saat ini,” tuturnya.

