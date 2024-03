Pemkot Batu Gelontorkan Puluhan Ton Beras Cadangan Selama Ramadan Ini

jatim.jpnn.com, BATU - Pemkot Batu menggelontorkan 91,29 ton beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Rencananya, itu akan disalurkan kepada 9.129 keluarga penerima manfaat (KPM) di tiga kecamatan daerah tersebut.

"Penyaluran beras cadangan pangan pemerintah merupakan langkah untuk menstabilkan harga beras sekaligus memenuhi kebutuhan keluarga penerima manfaat pada Ramadan ini," kata Pj. Wali Kota Batu Aries Agung Paewai, Rabu (27/3).

Penyaluran beras CPP dilakukan selama 26-28 Maret 2024. Pada hari pertama, disalurkan serentak pada sembilan desa di Kecamatan Bumiaji sebanyak 34,06 ton dengan 3.460 KPM.

Hari ini digelontorkan 37,44 ton pada delapan desa kelurahan di Kecamatan Batu dengan 3.744 KPM. Besok sekaligus hari terakhir akan disalurkan pada desa/kelurahan di Kecamatan Junrejo sebanyak 19,79 ton dengan 1.979 KPM.

Aries menjelaskan masing-masing KPM akan menerima sepuluh kilogram beras CPP.

Di Kota Batu, kenaikan harga beras merupakan salah satu penyebab meningkatnya indeks perkembangan harga. Selain itu, kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam ras juga berpengaruh cukup signifikan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Ketersediaan Bahan Pokok (Siskaperbapo) Jawa Timur, harga rata-rata beras kualitas premium di Kota Batu saat ini Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogram.

Adapun daging ayam ras antara Rp35.000 hingga Rp39.000 per kg, telur ayam ras Rp28.000 hingga Rp32.000 per kilo, gula pasir Rp16.500 hingga Rp17.000 per liter, dan minyak goreng kemasan sederhana Rp17.500 hingga Rp18.000 per liter. (antara/faz/jpnn)