Unair Memanggil, Ratusan Civitas Academica & Alumni Suarakan Keprihatinan Demokrasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ratusan civitas academica dan alumni Universitas Airlangga akan berkumpul dalam agenda 'Unair Memanggil' di Depan Gedung Pascasarjana kampus setempat pada Senin (5/2).

Kegiatan ini dalam rangka ajakan terbuka dalam pernyataan sikap 'Menegakkan Demokrasi, Menjaga Republik. Aksi ini bentuk respons terhadap dinamika politik yang terjadi saat ini.

Salah satu civitas Unair Airlangga Pribadi Kusman mengatakan sudah 100 orang menandatangani petisi. Kolega sejawat juga direncanakan akan mengikuti aksi tersebut.

"Pernyataan sikap ini berangkat dari keprihatinan kami sebagai insan akademik terhadap perkembangan yang berlangsung akhir-akhir ini karena kami melihat penyelenggara negara ini makin lama menjauh dari prinsip etika republik," ujar Airlangga saat dihubungi, Minggu (4/2).

Dia menjelaskan sejak awal berdirinya Indonesia sudah berpijak seperti yang diutarakan para pendiri bahwa Indonesia adalah republik, bukan monarki, bukan kerajaan.

Dari hal itu, setiap warga negara posisinya setara. Republik ini bukan milik satu kaum, bukan milik mereka yang berkuasa, bukan milik kaum ningrat, dan kaum kaya.

"Landasan itu menjadikan Indonesia sebagai negara hukum berpijak pada rule of the law, bukan rule byt he law, dan hukum di atas kekuasaan. Ketika kita menyaksikan persoalan MK yang kemudian terjadi pelanggaran etika berat hingga indikasi adanya intervensi kekuasaan, baik melalui aparat dalam prosesi pilpres," tuturnya.

Menurutnya, program pembangunan dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral. Hal itu menunjukkan bahwa pemimpin bangsa ini tak memberikan teladan etis bagi rakyat.