Khofifah Minta Siswa SMA SMK yang Jalani Uji Kompetensi Punya Kemandirian Usaha

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meninjau pelaksanaan program penguatan dan pengembangan keterampilan kejuruan siswa SMA dan SMK di UPT PTKK Ketintang, Surabaya, Senin (13/11).

Khofifah meninjau beberapa pelatihan di kelas akselerasi milenial job center (MJC) seperti web desain, desain grafis, animasi, fotografi, dan videografi.

Kelima kompetensi keahlian itu sudah mendapatkan sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) Ditjen Vokasi Kemdikbud Ristek.

Pada kelas akselerasi mandiri terdapat tata busana, tata boga, teknik pendingin, tata udara, dan tata kecantikan yang akan mengikuti kompetensi pada 15-16 November mendatang.

“Ini best of the best sehingga mendapatkan sertifikasi dari proses pendalaman selama seminggu. Ada web desain, desain grafis, animasi, dan tata boga,” kata Khofifah.

Mantan Mensos itu menyebut ada sembilan kompetensi keahlian yang sudah berstandar nasional, termasuk sarana prasarananya. Adapun tiga kompetensi yang belum berstandar nasional ada mesin bubut, otomotif, dan teknik las.

“Ketiga kompetensi itu belum berstandar nasional karena sarpras belum lengkap. Yang sudah bersertifikasi ada pengakuan dari industri yang berarti mereka punya skill bagus," ujarnya.

Dia melihat tekad para siswa saat pelatihan mengaku ingin mendirikan usaha secara mandiri, seperti tata boga dan tata busana.