Siswa SMAN 10 Surabaya Punya Cara Unik Ajak Masyarakat Gemar Membaca

jatim.jpnn.com, SURABAYA - SMA Negeri 10 Surabaya bersama Penerbit Bumi Aksara dan Perempuan Maju Indonesia Jatim menggagas program Go Book. Program ini untuk mendongkrak minat baca masyarakat di Indonesia yang masih rendah.

Program ini menyasar masyarakat umum di Taman Bungkul karena tempat tersebut banyak pengunjung dari berbagai usia. Selain itu, menyemarakkan Bulan Literasi pada 8 November 2023.

Adapun misi lainnya sebagai pilot project di Surabaya dan Jatim dalam meningkatkan minat baca. Berbagai jenis buku disediakan untuk dinikmati masyarakat luas, mulai buku masak, komik, otomotif, hingga sains.

“Hari ini di Taman Bungkul, minggu depan di panti asuhan. Beberapa minggu lagi ada tujuan lain. Kami ingin buku ini keluar dari tembok sekolah dengan misi yang dibawa siswa,” kata Kepala SMAN 10 Surabaya Budi Santoso, Sabtu (11/11).

Budi mengatakan siswa memiliki peran besar dalam program Go Book. Mereka membawa koleksi buku di perpustakaan sekolah untuk dibawa keliling menggunakan motor di Taman Bungkul atau lokasi lainnya.

“Siswa membawa misi untuk mengajak masyarakat giat membaca. Kami siapkan dua orang untuk melayani peminjaman buku, dua orang sekuriti, dua orang dengan sistem one get one," ujarnya.

Program ini mendapatkan apresiasi dari Ketua DPD Perempuan Maju Indonesia Jatim Iis Hendro. Dia berharap membaca tidak hanya sekadar kebutuhan saja, tetapi tumbuh menjadi kebiasaan dalam diri masyarakat luas, terutama anak-anak.

“Harapannya membaca menjadi hal yang biasa dilakukan, bukan hanya kebutuhan saja,” ucapnya.