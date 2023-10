Unair Tempati Posisi Kedua Nasional Versi World University Ranking

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Unair menempati peringkat dua nasional berdasarkan pemeringkatan Times Higher Education (THE) World University Ranking (WUR) 2024.



"Sementara pada kancah internasional, Unair menduduki peringkat 1.201-1.500," kata Rektor Unair Prof Moh Nasih dalam keterangannya, Senin (2/10).



Dalam pemeringkatan THE WUR, terdapat beberapa indikator penilaian, antara lain pengajaran, penelitian meliputi ekosistem dan kualitasnya, industri, serta proporsi mahasiswa internasional.



Menurut Nasih, Unair unggul pada proporsi mahasiswa internasional (international outlook) dengan skor 57,3.

Unair memang terus gencar bekerja sama dengan perguruan tinggi internasional.



"Salah satu luaran kerja sama itu ialah untuk meningkatkan potensi pertukaran mahasiswa asing," ujarnya.

Guru Besar FEB itu juga mengatakan Unair juga senantiasa memfasilitasi mahasiswa asing untuk menimba ilmu di kampus setempat.



Beberapa program internasional seperti AMERTA (Academic Mobility Exchange for Undergraduate and Magister at Airlangga) dan LINGUA (Learning Indonesian Language at Universitas Airlangga) telah berhasil menarik mahasiswa dari berbagai negara untuk belajar dan menjadi bagian dari Unair.



Selain pada bidang internasional, universitas di Surabaya itu juga unggul dalam hal pengajaran dan penelitian dengan skor masing-masing 28,6 dan 31,9.

"Keunggulan itu terbukti dari para akademisi dan peneliti Unair yang sukses berkiprah di kancah internasional," tuturnya.



Pihaknya akan terus memperbaiki kualitas dan kapasitas Unair sebagai perguruan tinggi bertaraf dunia. (antara/faz/jpnn)